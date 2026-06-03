Brindisi – Corfù | incontro al porticciolo con il colonnello Calcagni

Notizia in breve

Un incontro si è svolto al porticciolo tra rappresentanti di Business Corner e il colonnello Calcagni. L’iniziativa, promossa da Business Corner e nata dalla collaborazione tra l’associazione degli imprenditori e quella dei professionisti, è stata fortemente sostenuta dai presidenti delle due organizzazioni. L’appuntamento si è tenuto il 4 giugno alle 20, coinvolgendo le parti in un momento di confronto informale.