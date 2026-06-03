Brindisi – Corfù | incontro al porticciolo con il colonnello Calcagni
Un incontro si è svolto al porticciolo tra rappresentanti di Business Corner e il colonnello Calcagni. L’iniziativa, promossa da Business Corner e nata dalla collaborazione tra l’associazione degli imprenditori e quella dei professionisti, è stata fortemente sostenuta dai presidenti delle due organizzazioni. L’appuntamento si è tenuto il 4 giugno alle 20, coinvolgendo le parti in un momento di confronto informale.
Nell’ambito delle attività promosse da Business Corner, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Ance Brindisi e Associazione territoriale Professionisti di Confcommercio Brindisi, fortemente voluta dai presidenti Angelo Contessa e Giorgia Tedesco, domani 4 giugno alle ore 20.00 si terrà un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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