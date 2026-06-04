Minibasket Miwa | il commento alla stagione della responsabile Riccarda Monda

Notizia in breve

La responsabile del minibasket Miwa ha commentato la stagione appena conclusa, sottolineando una crescita significativa nel settore. Ha parlato dei progressi fatti dai giovani atleti e delle sfide affrontate durante l’anno. Ha anche menzionato l’impegno dello staff e le attività svolte per migliorare le competenze dei partecipanti. La stagione si è conclusa con risultati positivi e nuove iniziative in programma per il futuro.