Minibasket Miwa | il commento alla stagione della responsabile Riccarda Monda
La responsabile del minibasket Miwa ha commentato la stagione appena conclusa, sottolineando una crescita significativa nel settore. Ha parlato dei progressi fatti dai giovani atleti e delle sfide affrontate durante l’anno. Ha anche menzionato l’impegno dello staff e le attività svolte per migliorare le competenze dei partecipanti. La stagione si è conclusa con risultati positivi e nuove iniziative in programma per il futuro.
Nomina di Nicola Cantone alla guida del Ruggi: entusiasmo, retroscena e. Costiera Amalfitana, Cilento e Agro Nocerino-Sarnese: controlli dei Nas, chiusure e. Premio Strega: in finale una sestina guidata da Michele Mari, secondo. Scorta al Procuratore “fantasma”: la Corte dei Conti condanna un carabiniere. VIDEO San Lupo capitale del teatro: successo per “Un Borgo Spettacolare”. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Arrestato a Torino il responsabile della spaccata alla boutique di Tiziana FaustiA Torino è stato arrestato un uomo sospettato di aver preso parte alla spaccata avvenuta nella boutique di lusso di Tiziana Fausti a Bergamo.
Matera, il MiniBasket in Piazza unisce sport, premi e il sogno della paceA Matera si svolge un evento di MiniBasket in piazza, che prevede anche premi e si concentra sul tema della pace.