Minibasket Miwa | il commento alla stagione della responsabile Riccarda Monda

Da anteprima24.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La responsabile del minibasket Miwa ha commentato la stagione appena conclusa, sottolineando una crescita significativa nel settore. Ha parlato dei progressi fatti dai giovani atleti e delle sfide affrontate durante l’anno. Ha anche menzionato l’impegno dello staff e le attività svolte per migliorare le competenze dei partecipanti. La stagione si è conclusa con risultati positivi e nuove iniziative in programma per il futuro.

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