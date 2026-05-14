A Matera si svolge un evento di MiniBasket in piazza, che prevede anche premi e si concentra sul tema della pace. Durante l'iniziativa, si discute di cosa si possa ottenere con un solo euro alla lotteria. Le scuole materane partecipano a un concorso dedicato proprio al tema della pace, coinvolgendo i giovani in attività che uniscono sport e valori civici.

? Domande chiave Cosa si può vincere con un solo euro alla lotteria?. Come parteciperanno le scuole materane al concorso sul tema della pace?. Dove si svolgerà la vacanza vinta dal primo classificato della lotteria?. Chi selezionerà i disegni migliori prodotti dai bambini delle elementari?.? In Breve Lotteria con 25 premi include vacanze a Nova Siri e weekend a Grottole.. Estrazione dei premi prevista per sabato 27 giugno 2026 prima della finalissima.. Concorso grafico per quarte e quinte elementari materane sul tema della pace.. Sinergia economica tra Pielle Matera Basket, Hotel Giardini d'Oriente e Ovision.. La Pielle Matera Basket organizza la 34esima edizione del Torneo Internazionale MiniBasket in Piazza con una lotteria a premi e un concorso grafico per le scuole primarie della città di Matera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il MiniBasket in Piazza unisce sport, premi e il sogno della pace

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