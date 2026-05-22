Arrestato a Torino il responsabile della spaccata alla boutique di Tiziana Fausti

Da bergamonews.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino è stato arrestato un uomo sospettato di aver preso parte alla spaccata avvenuta nella boutique di lusso di Tiziana Fausti a Bergamo. L’indagine ha portato all’identificazione del presunto responsabile, che ora si trova in custodia. La polizia ha condotto le operazioni di fermo e sta continuando le verifiche per chiarire i dettagli dell’episodio. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei negozi di alto livello nella zona.

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Arrestato a Torino un uomo sospettato della spaccata alla boutique di lusso Tiziana Fausti di Bergamo. Il fermo è stato eseguito giovedì 21 maggio dalla Polizia di Stato nei confronti di un cittadino rumeno, gravemente indiziato di furto pluriaggravato in concorso. Il colpo risale all’alba del 7 maggio. I ladri hanno sfondato la vetrina del negozio utilizzando un’auto rubata come ariete e sono poi entrati all’interno, portando via borse e articoli di lusso. Il valore della merce sottratta è stato stimato in oltre 150 mila euro. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Bergamo. Attraverso le immagini di videosorveglianza, accertamenti tecnici e controlli sul territorio, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’azione e a individuare il presunto responsabile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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