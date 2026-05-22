Arrestato a Torino il responsabile della spaccata alla boutique di Tiziana Fausti

A Torino è stato arrestato un uomo sospettato di aver preso parte alla spaccata avvenuta nella boutique di lusso di Tiziana Fausti a Bergamo. L’indagine ha portato all’identificazione del presunto responsabile, che ora si trova in custodia. La polizia ha condotto le operazioni di fermo e sta continuando le verifiche per chiarire i dettagli dell’episodio. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei negozi di alto livello nella zona.

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