Mini-sindaci d' Italia si incontrano a Carpino | i protagonisti del futuro celebrano cultura e identità
Nel cuore antico di Carpino, tra Largo Castello e i vicoli del centro storico, si è svolto un raduno di mini-sindaci provenienti da diverse parti d’Italia. I giovani protagonisti del futuro hanno partecipato a un evento dedicato alla cultura e all’identità locale, trasformando il centro storico in un luogo di scambio e di festa. La giornata ha coinvolto studenti e comunità in un’atmosfera di entusiasmo e condivisione.
Una giornata capace di lasciare il segno nei luoghi, nelle persone e nella memoria di un’intera comunità: il cuore antico di Carpino, tra Largo Castello e i vicoli del centro storico, si è trasformato in un grande spazio di incontro, entusiasmo e appartenenza in occasione del raduno delle Scuole. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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