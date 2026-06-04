A Carpino si sono riuniti mini-sindaci provenienti da diverse regioni italiane. L’evento è stato organizzato nel territorio del Gargano, con il sindaco locale che ha sottolineato l’importanza di far conoscere ai giovani le radici e l’amore per il territorio. La città si è mostrata animata da musica, colori e presenza giovanile, evidenziando un senso di identità e vitalità.

Il Sindaco Di Brina accoglie a Carpino i mini-sindaci d’Italia: “Qui i giovani imparano ad amare il territorio e le proprie radici” Una Carpino viva, piena di giovani, musica, colori e orgoglio identitario.È questa l’immagine che il Sindaco Dr. Rocco Di Brina ha voluto consegnare al territorio e alle istituzioni nel corso della giornata dedicata al raduno nazionale delle Scuole in rete del progetto “Coloriamo il nostro futuro”, che ha portato nel cuore del Gargano mini-sindaci, studenti e delegazioni scolastiche provenienti da tutta Italia. Accogliendo i mini-sindaci d’Italia tra Largo Castello e i vicoli del centro storico, l'urologo primo cittadino ha ribadito l’importanza di investire nei giovani e nella valorizzazione dell’identità culturale carpinese. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Mini-sindaci da tutta Italia a Carpino: cultura, identità e futuro nel cuore del Gargano

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