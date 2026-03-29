I 120 anni di Secondo Casadei celebrano cultura e identità della Romagna

Il 1° aprile ricorrono i 120 anni dalla nascita di Secondo Casadei, considerato il musicista più rappresentativo della Romagna del Novecento. La sua figura è legata profondamente alla storia culturale e identitaria della regione, e il suo ruolo come narratore musicale ha lasciato un'impronta duratura. La commemorazione di questa data sottolinea il legame tra il compositore e le tradizioni locali.

Casadei non ha semplicemente composto valzer, polche e mazurche, ha dato voce a una terra che, fino ad allora, parlava sottovoce della propria riconoscibilità e cercava un modo per raccontarsi Il prossimo 1 aprile, mercoledì, ricorreranno i centoventi anni dalla nascita di Secondo Casadei, il più grande musicista del Novecento romagnolo e, a mio giudizio, il più efficace narratore della Romagna novecentesca. Non si tratta soltanto di un anniversario musicale, ma di un richiamo identitario. Casadei non ha semplicemente composto valzer, polche e mazurche, ha dato voce a una terra che, fino ad allora, parlava sottovoce della propria riconoscibilità e cercava un modo per raccontarsi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - I 120 anni di Secondo Casadei celebrano cultura e identità della Romagna Articoli correlati Secondo Casadei in ’ballo’ da 120 anniFervono i lavori alla casa museo di Secondo Casadei, il papà del liscio romagnolo, per la festa dei 120 anni dalla nascita avvenuta il 1° aprile 1906... I Subsonica celebrano 30 anni di carriera con una tappa in RomagnaSi tratta dell’unico concerto in Romagna del tour estivo della band torinese, che torna sulla scena discografica e musicale con “Terre Rare”,...