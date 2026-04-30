Oggi, presso la sede del Parco Nazionale del Gargano a Monte Sant’Angelo, si sono svolte le elezioni per la carica di “mini presidente” dell’Ente Parco. I partecipanti sono stati gli studenti degli istituti scolastici coinvolti nella rete “Coloriamo il nostro futuro”, che hanno preso parte alla consultazione elettorale per eleggere i loro rappresentanti. L’evento si inserisce nel progetto dedicato alla sensibilizzazione e alla partecipazione giovanile.

Nella sede del Parco Nazionale del Gargano, a Monte Sant’Angelo, i “mini sindaci” degli istituti scolastici della rete “Coloriamo il nostro futuro” hanno proceduto oggi all’elezione del “mini presidente” dell’Ente Parco. Alla presenza del Commissario Straordinario, Raffaele Di Mauro, è stato eletto Jacopo Martella, dell’Istituto “Padre Giulio Castelli di Carpino”. Rendere protagonisti i cittadini del futuro sui temi dell’ambiente, della promozione e della difesa del territorio è un dovere. Ed in questa missione il Parco Nazionale del Gargano sarà sempre in prima linea.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nella sede del Parco i mini sindaci del Gargano

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