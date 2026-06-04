Minghetti nuovo scontro collettivo-scuola | Puniti per l’occupazione

Da bolognatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Liceo Minghetti si è verificato un nuovo conflitto tra studenti e scuola, con il collettivo che denuncia punizioni legate all’occupazione dell’istituto. Dopo le tensioni dell’anno precedente, caratterizzate da occupazioni e sospensioni, gli studenti affermano che la scuola avrebbe limitato gli spazi di confronto. La situazione riaccende il confronto tra studenti e istituzione scolastica, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sulle misure adottate o sulle modalità di punizione.

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Nuovo braccio di ferro al Liceo Minghetti. Dopo le tensioni dello scorso anno legate all’occupazione dell’istituto e alle successive sospensioni, il Collettivo torna ad accusare la scuola di chiudere gli spazi di dialogo.Al centro della polemica c’è il progetto di educazione sessuo-affettiva. In. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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