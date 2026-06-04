Minghetti nuovo scontro collettivo-scuola | Puniti per l’occupazione

Al Liceo Minghetti si è verificato un nuovo conflitto tra studenti e scuola, con il collettivo che denuncia punizioni legate all’occupazione dell’istituto. Dopo le tensioni dell’anno precedente, caratterizzate da occupazioni e sospensioni, gli studenti affermano che la scuola avrebbe limitato gli spazi di confronto. La situazione riaccende il confronto tra studenti e istituzione scolastica, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sulle misure adottate o sulle modalità di punizione.

Nuovo braccio di ferro al Liceo Minghetti. Dopo le tensioni dello scorso anno legate all’occupazione dell’istituto e alle successive sospensioni, il Collettivo torna ad accusare la scuola di chiudere gli spazi di dialogo.Al centro della polemica c’è il progetto di educazione sessuo-affettiva. In. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Minghetti occupato a Bologna: “No ai corsi a scuola con i militari, a guerra, riarmo e leva obbligatoria”Da questa mattina, il liceo Minghetti di Bologna è stato occupato da alcuni studenti che hanno manifestato contro l'introduzione di corsi con i...

È stato occupato il liceo Minghetti, di nuovoVenerdì 17 aprile, il liceo Minghetti di Bologna è stato occupato dagli studenti.

Braccio di ferro tra collettivi e istituto al liceo Minghetti di Bologna: cosa è successoAncora nervi tesi tra studenti e presidenza, per il progetto di educazione sessuo-affettiva. Il commento dei ragazzi: Ci hanno detto che non discuteranno di questo, dopo la nostra scelta di occupare ... msn.com

Minghetti occupato a Bologna: No ai corsi a scuola con i militari, a guerra, riarmo e leva obbligatoriaIl liceo classico è stato occupato dagli studenti, anche per protestare contro alcuni episodi avvenuti nella scuola, a cominciare da un'iniziativa organizzata dall'Accademia militare nelle scorse ... ilrestodelcarlino.it