È stato occupato il liceo Minghetti di nuovo

Venerdì 17 aprile, il liceo Minghetti di Bologna è stato occupato dagli studenti. L’occupazione è stata decisa durante un’assemblea plenaria, alla quale hanno partecipato numerosi studenti del liceo. La protesta è avvenuta in modo pacifico e ha coinvolto alcune aule e spazi dell’istituto. Al momento, non sono stati segnalati interventi delle autorità o altre azioni ufficiali riguardo alla situazione.

Questa mattina, venerdì 17 aprile, il liceo Minghetti di Bologna è stato occupato dai suoi studenti. La protesta è nata in seguito a un’assemblea plenaria “che ha sancito il consenso degli studenti all'occupazione, la scuola è stata occupata. Questo dimostra il forte dissenso studentesco nei.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate È stato occupato il liceo MinghettiQuesta mattina, venerdì 17 aprile, il liceo Minghetti di Bologna è stato occupato dai suoi studenti. Leggi anche: È stato occupato il liceo artistico Caravaggio di Milano