Da questa mattina, il liceo Minghetti di Bologna è stato occupato da alcuni studenti che hanno manifestato contro l'introduzione di corsi con i militari, la guerra, il riarmo e la leva obbligatoria. La protesta ha coinvolto diverse aule, con alcuni studenti che hanno esposto cartelli e slogan. La scuola si trova nel centro della città e l'occupazione è durata tutta la mattinata, con la presenza di alcuni insegnanti e rappresentanti degli studenti.

Bologna, 17 aprile 2026 - “Minghetti occupato”. Da questa mattina, il liceo classico di via Nazario Sauro ha aperto la primavera delle occupazioni, con gli studenti e le studentesse radunate in giardino dopo “un’assemblea plenaria nella sede centrale”, dalla quale è emerso il “consenso all’occupazione” da parte del corpo studentesco. A fare da sfondo, lo striscione ‘Minghetti occupato’ srotolato dalle scale antincendio. Le ragioni. Le ragioni sono tante, come spiegano dal Collettivo Minghetti. A partir dalla “ situazione internazionale e la posizione del nostro governo rispetto al riarmo europeo, ma anche all’idea di una Leva militare obbligatoria e per i finanziamenti verso Israele”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minghetti occupato a Bologna: “No ai corsi a scuola con i militari, a guerra, riarmo e leva obbligatoria”

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