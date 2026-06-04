Lunedì 1 giugno, Marco Travaglio ha dedicato un articolo di fondo sul suo giornale a Nicole Minetti, includendo alcune citazioni della settimana. In quell'occasione, ha anche commentato il caso collegato alla sua figura, facendo riferimento a un titolo di Libero. Nessuna altra informazione o dettaglio sui contenuti specifici dell'articolo è stata fornita.

Lunedì 1 giugno, nel consueto articolo di fondo pubblicato sul Fatto che colleziona alcune citazioni della settimana, Marco Travaglio era tornato così sul caso di Nicole Minetti. Sotto il titoletto “Il titolo della settimana”, si richiamava anche un titolo di Libero del 24 maggio. Il seguente: «Sul Fatto Minetti sparisce. Caso chiuso». E a seguire la chiosa: Sicuri sicuri? Un po’ di pazienza e torniamo a divertirci». È passato qualche giorno, ed è arrivato il verdetto della Procura generale: nessun festino, falsi scoop giornalistici e nessun festino a base di dro ga e sesso. Quest’ultima ipotesi, sottolinea la procuratrice generale Francesca... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Minetti? Travaglio lunedì irrideva pure il titolo di Libero

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