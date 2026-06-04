Minetti prima poi Garlasco | chi paga per la macchina del fango

Due casi recenti evidenziano come le spese legali e i danni economici non siano sempre coperti da chi avvia le cause. In un episodio, la persona coinvolta ha dovuto affrontare le conseguenze senza risarcimenti, mentre in un altro, il focus è sulla gestione delle accuse e dei danni finanziari. La vicenda mette in luce le difficoltà di chi si trova nel mirino di campagne diffamatorie, con costi spesso a carico di chi si ritrova nel centro del contenzioso.

Indietro tutta, meno per chi ha subito i danni. Quelli chi li ha avuti se li tiene, e ringrazi il cielo che poteva andargli peggio. Pare questo il sottotesto delle ultime due vicende che incrociano la cronaca giudiziaria con la cronaca nera, per certi aspetti anche la politica, e che nei mesi. 🔗 Leggi su Today.it

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