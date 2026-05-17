Ceccarelli risponde a Lucacci | Macchina del fango non accettiamo lezioni da chi è disperato

In vista delle imminenti elezioni, le tensioni tra i candidati aumentano e le accuse si fanno più intense. Dopo le dichiarazioni di un esponente di destra, che ha definito la controparte “una macchina del fango” e ha affermato che non si accettano lezioni da chi si trova in difficoltà, è arrivata la replica di un altro rappresentante politico. Questi ha commentato che, con il voto vicino e il vantaggio che sembra sfuggire, si scatenano attacchi velenosi e diffamatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui