Ceccarelli risponde a Lucacci | Macchina del fango non accettiamo lezioni da chi è disperato

Da arezzonotizie.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle imminenti elezioni, le tensioni tra i candidati aumentano e le accuse si fanno più intense. Dopo le dichiarazioni di un esponente di destra, che ha definito la controparte “una macchina del fango” e ha affermato che non si accettano lezioni da chi si trova in difficoltà, è arrivata la replica di un altro rappresentante politico. Questi ha commentato che, con il voto vicino e il vantaggio che sembra sfuggire, si scatenano attacchi velenosi e diffamatori.

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“Quando mancano pochi giorni al voto e la destra vede svanire il proprio vantaggio, scatta puntuale la macchina del fango. L'attacco scomposto del candidato di Fratelli d'Italia sulla mia storia professionale ne è la prova evidente: un mix di furberie e di disperati accostamenti pur di evocare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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