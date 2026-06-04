Minetti il Fatto e Report | il fallimento del giornalismo vai e uccidi

Da liberoquotidiano.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura generale di Milano ha concluso che Nicole Minetti possiede i requisiti necessari per ottenere la grazia concessale dal Presidente della Repubblica. La decisione arriva al termine di un’indagine approfondita condotta dal quotidiano e dal programma televisivo. Nessuna altra persona o ente è coinvolto. La relazione si concentra esclusivamente sui criteri legali che renderebbero possibile l’accesso alla grazia.

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Al termine di un approfondito supplemento di indagine la Procura generale di Milano è giunta alla conclusione che Nicole Minetti ha tutti i requisiti per accedere alla grazia concessale dal Presidente della Repubblica. Pertanto - scrive la procuratrice Nanni - l’inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano che sosteneva il contrario è totalmente infondata oltre che basata su alcuni falsi. Insomma, il presunto scoop che tanto ha fatto discutere si è rivelato un amo avvelenato al quale hanno abboccato politici e giornalisti di primo piano.   ge:kolumbus:liberoquotidiano:48001483 Basterebbe rivedere uno spezzone della puntata su La7 di.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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