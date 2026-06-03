Caso Minetti i legali | Ora chiediamo i danni a Fatto Cartabianca e Report

I legali di Nicole Minetti annunciano che intendono chiedere risarcimenti a programmi televisivi come Fatto, Cartabianca e Report. La grazia concessa all’ex consigliere regionale è stata confermata dalla procura generale di Milano, rappresentata dalla procuratrice generale Francesca Nanni, con una nota del 3 giugno. Non ci sono irregolarità nel provvedimento di clemenza, secondo quanto comunicato ufficialmente.

Nella grazia concessa a Nicole Minetti dal presidente della Repubblica non c’è nulla di irregolare. A metterlo nero su bianco è stata la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, attraverso una nota diramata mercoledì 3 giugno.Adesso i legali di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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