Minacciano con la pistola un cuoco e fuggono con la sua auto | ritrovata grazie al Gps

Due uomini armati di pistola hanno rapinato un cuoco a Salice Salentino, minacciandolo e sottraendogli l’auto. La fuga è durata poco: grazie al sistema GPS, l’auto è stata ritrovata poco dopo. Nessuno è rimasto ferito. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

SALICE SALENTINO - Rapina a mano armata, nella serata di ieri, a Salice Salentino. Due individui, con una pistola in pugno, hanno preso di mira un cuoco del luogo che stava per rientrare a casa. Dopo aver avvicinato il malcapitato, gli avrebbero puntato l’arma, non si sa vera o giocattolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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