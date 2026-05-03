Ritrovata una bici rubata grazie al Gps | il ladro si scaglia contro i carabinieri

Una bicicletta rubata è stata recuperata grazie a un sistema di localizzazione GPS, portando all’individuazione del ladro. Durante le operazioni, quest’ultimo si è scagliato contro i carabinieri intervenuti per l’arresto. Le forze dell’ordine continuano a intensificare i controlli in zona per prevenire e contrastare i reati di tipo predatorio.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori da parte dei carabinieri di Ferrara. Nella tarda serata di venerdì 1, i militari della sezione radiomobile, supportati dai colleghi di Baura e Porotto, hanno proceduto all’arresto in flagranza di un.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Ruba il cellulare a una turista sul bus 151 a Napoli: ladro arrestato grazie al Gps del telefonoIl malvivente, un uomo di 46 anni, è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli; il cellulare, invece, è stato... Trovato dai carabinieri a Russi grazie al gps: una denunciaI carabinieri della Stazione di Russi hanno denunciato a piede libero un uomo per la ricettazione di un monopattino risultato rapinato un paio di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ritrovata una bici rubata grazie al Gps: il ladro si scaglia contro i carabinieri; Rezzato, e-bike rubata ritrovata con il satellitare: denunciato un uomo; Il bici del ragazzino ritrovata dalla polizia locale; Milano, ritrovata la carrozzina elettrica rubata a una giovane insegnante disabile. Il bici del ragazzino ritrovata dalla polizia localeRecuperato anche un motorino rubato, la bicicletta è stata riconsegnata al suo proprietario grazie al GPS: era al parco del Cavaticcio ... ilrestodelcarlino.it Bici elettrica rubata, il GPS porta dritto al ladro: denunciatoLa bicicletta sparisce nel nulla, poi riappare a chilometri di distanza. A incastrare il presunto responsabile non è stato un testimone, ma il segnale silenzio ... elivebrescia.tv CI SONO SMARRIMENTI PALERMO: Ritrovata in questo momento davanti l'Eurospin di via Perpignano, anziana e terrorizzata, è stata messa in sicurezza! domani si controllerà presenza microchip... CHIUNQUE la riconosca può contattare i seguenti numeri: - facebook.com facebook