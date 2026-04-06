Minacciano il gestor edi un distributore di carburanti con un coltello e fuggono con l' incasso | arrestati

Due uomini di Paternò, di 37 e 46 anni, sono stati fermati dai carabinieri del nucleo operativo con l'accusa di aver minacciato il gestore di un distributore di carburanti con un coltello e aver rubato l’incasso. Dopo aver aggredito il responsabile, i due hanno cercato di fuggire con il denaro, ma sono stati catturati poco dopo. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri in una zona della città.

Due uomini di Paternò, di 37 e 46 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò con l'accusa di rapina a mano armata. L'episodio si è verificato presso un distributore di carburanti situato in piazza Purgatorio, nel centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due soggetti si sono avvicinati al gestore dell'impianto a volto scoperto e, sotto la minaccia di un coltello, si sono impossessati dell'incasso giornaliero, pari a circa 280 euro, per poi allontanarsi a piedi. La centrale operativa ha allertato i militari immediatamente dopo la segnalazione, consentendo un intervento rapido sul posto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: A 15 e 16 anni minacciano con un coltello e rapinano due coetanei al parco: arrestati dalla polizia mentre fuggono Lo minacciano con un coltello per rubare la sigaretta elettronica: tre minori arrestatiHanno rubato la sigaretta elettronica a un passante minacciandolo con un coltello: per questo tre minorenni sono stati arrestati dalla polizia di...