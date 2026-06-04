Durante una lite notturna, un uomo ha minacciato la moglie con un coltello e ha sfondato la porta di casa a pugni. La donna si è barricata in camera da letto in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine. Dopo l’arrivo dei carabinieri, l’uomo è stato rimandato a casa con l’obbligo di non ripetere il gesto.

Una notte di paura, un coltello impugnato durante un litigio, le minacce di morte e una donna barricata in camera da letto mentre attende l’arrivo dei carabinieri. Eppure, a pochi giorni da quei fatti, il Gip Federica Lipovscek ha deciso di non confermare la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento nei confronti di un romeno di 46 anni residente in una frazione del forese, indagato per minacce aggravate. Una decisione che si fonda soprattutto sulle dichiarazioni della stessa moglie dell’uomo, la quale ha definito quanto accaduto come un episodio isolato in oltre vent’anni di matrimonio. Per il giudice, infatti, non emerge un pericolo concreto e attuale che fatti analoghi possano ripetersi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minaccia la moglie con un coltello. E sfonda la porta a pugni. Rimandato a casa: "Non lo rifarà"

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