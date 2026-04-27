Un giovane di 22 anni è entrato nella casa di famiglia nella notte, rompendo la porta con calci e pugni. Poco prima, era stato allontanato dalla stessa abitazione a causa di episodi di maltrattamenti nei confronti della madre e di una sorellina minore. Secondo quanto riferito, l’uomo si trovava in stato di ebbrezza al momento dell’irruzione, durante la quale ha minacciato e spaventato le due donne presenti.

Manerbio (Brescia) – Fa irruzione nella casa di famiglia – da dove era stato allontanato poche settimane fa per aver maltrattato la madre e la sorella minorenne – nel cuore della notte abbattendo l’ingresso a calci e pugni e terrorizzando le due donne. Il protagonista è un ventiduenne di Pralboino, arrestato dai carabinieri. Il giovane, destinatario appunto di un provvedimento emesso dal Tribunale per vessazioni e azioni violente nei confronti dei familiari, già noto alle forze dell’ordine, non si era rassegnato al divieto di avvicinarsi a casa. L’intervento dei militari è scattato alle prime luci dell’alba dopo la richiesta di aiuto pervenuta al 112 dalla madre del ragazzo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ubriaco e violento, 22enne sfonda la porta di casa a calci e pugni. Poi terrorizza madre e sorellina

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