A Bologna, un uomo di 29 anni di origine marocchina ha rotto la porta dell’abitazione dell’ex fidanzata e, una volta dentro, l’ha colpita con pugni e morsicate. L’episodio si è verificato senza che ci fosse un tentativo di comunicazione preventiva. La donna ha riportato ferite e ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno poi arrestato l’uomo sul posto.

Non ci ha pensato su due volte: ha prima sfondato la porta di casa dell’ex fidanzata. Poi l’ha aggredita con pugni e morsi. L’ultimo orrore frutto di una furia incontenibile che genera violenza cieca arriva da una vicenda che la cronaca ci rimanda da Castel Guelfo, nel Bolognese, dove un immigrato marocchino di 29 anni – come tanti altri mariti e fidanzati prima di lui – si è scagliato con tutta la ferocia a cui è riuscito a dare corpo contro la ex compagna. E, ancora una volta, l’incapacità e l’ostinazione a non voler accettare la fine di una relazione si è trasformata per la vittima in un incubo di inaudita brutalità che poteva degenerare, come troppo spesso succede, in un epilogo ancora più tragico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Orrore a Bologna, 29enne marocchino armato di coltello sfonda la porta della ex e l’aggredisce a pugni e morsi

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