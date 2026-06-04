Una donna di 60 anni ha minacciato con un coltello una vicina novantenne, successivamente chiudendola in bagno. Dopo averle rubato 600 euro dalla borsa, si è allontanata dall'abitazione. L’episodio è avvenuto in una zona residenziale e la vittima ha richiesto aiuto. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare e rintracciare l’autrice del gesto.

Perugia, 4 giugno 2026 – Prima entra in casa della vicina e la minaccia con un coltello e poi le ruba dalla borsa 600 euro. Il fatto è successo a Ponte San Giovanni dove i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Perugia, nei confronti di un marocchino di 38 anni per rapina aggravata commessa il 23 marzo scorso ai danni di una donna 90enne sua vicina di casa. https:www.lanazione.itfirenzecronacacolpisce-donna-incinta-blhgngti Le indagini. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, l'uomo con l'inganno sarebbe andato a casa dell'anziana e dopo averla minacciata con un coltello, le ha ordinato di chiudersi in bagno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minaccia col coltello la vicina novantenne, poi la chiude in bagno e le ruba 600 euro

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