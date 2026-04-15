56enne si barrica in casa a Roma col figlio e chiede 20mila euro all' ex moglie poi le ruba l' auto | arrestato

Da virgilio.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 56 anni è stato arrestato a Roma per aver chiuso a chiave se stesso e il figlio in casa e aver chiesto 20.000 euro all’ex moglie. Successivamente, ha rubato l’auto della donna. Le autorità hanno intervenuto e avviato le procedure legali per i reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo.

Eseguito a Roma un arresto per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Un uomo di cinquantasei anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale della capitale, dopo una serie di episodi di violenza e minacce nei confronti della ex moglie, culminati in pressioni economiche e aggressioni anche davanti ai figli minori. Le indagini della Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è stata coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma e portata avanti dagli investigatori della IV Sezione della Squadra Mobile capitolina.🔗 Leggi su Virgilio.it

56enne si barrica in casa a roma col figlio e chiede 20mila euro all ex moglie poi le ruba l auto arrestato
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