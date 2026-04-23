Minaccia la vigilanza col coltello e ruba al supermercato arrestato 34enne

Nella tarda mattinata di ieri, un uomo di 34 anni di origini ucraine ha minacciato gli addetti alla vigilanza con un coltello e ha sottratto merce da un supermercato in un centro commerciale cittadino. Dopo aver causato momenti di tensione tra i clienti e il personale, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. L’intera scena si è svolta in pochi minuti, con l’uomo che è stato subito fermato e messo in manette.

Attimi di tensione nella tarda mattinata di ieri all'interno di un noto centro commerciale cittadino, dove un 34enne di origini ucraine ha seminato il panico prima di finire in manette. L'allarme è scattato intorno alle 12, quando il personale della vigilanza privata ha richiesto l'intervento.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Ruba al supermercato e minaccia il vigilante: «Ti aspetto fuori stasera quando esci». ArrestatoLa segnalazione alle volanti nella mattinata del 3 aprile dalla zona di San Lazzaro, colto in flagranza di rapina un 34enne marocchino: l’intervento... Ruba al supermercato e aggredisce la vigilanza: rapinatore identificatoSi era introdotto nel supermercato Oasi e aveva occultato della merce sotto il giubbotto. Contenuti di approfondimento Si parla di: Minaccia la vigilanza col coltello e ruba al supermercato, arrestato 34enne; Mythos minaccia infrastrutture digitali bancarie e mercati finanziari, rischi elevati per sistemi critici globali.