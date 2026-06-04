Minacce a gioielliere per un debito di famiglia cambia il giudice nel processo ai fedelissimi del clan Ligato -Lubrano
Un giudice ha sostituito l’incarico nel processo a sei persone ritenute fedeli del clan Ligato-Lubrano, accusate di aver tentato e portato a termine un’estorsione. La vicenda riguarda minacce rivolte a un gioielliere, legate a un debito di famiglia. Le accuse sono aggravate dall’uso del metodo mafioso. La sostituzione del giudice si è verificata nel corso delle indagini o delle udienze del procedimento.
Cambio di giudice nel processo a 6 fedelissimi del clan Ligato-Lubrano accusati di estorsione tentata e consumata in concorso aggravata dal metodo mafioso. Il presidente della terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è riservato sulla riassegnazione del fascicolo ad altro. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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