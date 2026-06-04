Minacce a gioielliere per un debito di famiglia cambia il giudice nel processo ai fedelissimi del clan Ligato -Lubrano

Da casertanews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giudice ha sostituito l’incarico nel processo a sei persone ritenute fedeli del clan Ligato-Lubrano, accusate di aver tentato e portato a termine un’estorsione. La vicenda riguarda minacce rivolte a un gioielliere, legate a un debito di famiglia. Le accuse sono aggravate dall’uso del metodo mafioso. La sostituzione del giudice si è verificata nel corso delle indagini o delle udienze del procedimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cambio di giudice nel processo a 6 fedelissimi del clan Ligato-Lubrano accusati di estorsione tentata e consumata in concorso aggravata dal metodo mafioso. Il presidente della terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è riservato sulla riassegnazione del fascicolo ad altro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

COME FINISCE LA SERIE RACCONTO DI UNA NOTTE - Finale, ultima puntata

Video COME FINISCE LA SERIE RACCONTO DI UNA NOTTE - Finale, ultima puntata

Notizie e thread social correlati

Minacce a gioielliere per un debito di famiglia, giudizio immediato per i fedelissimi del clan Ligato-LubranoSei persone associate al clan Ligato-Lubrano sono state invitate a comparire davanti al giudice per un processo immediato, accusate di aver tentato e...

Leggi anche: Debito di droga da 32mila euro e minacce con la pistola: il processo entra nel vivo

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web