Minacce a gioielliere per un debito di famiglia giudizio immediato per i fedelissimi del clan Ligato-Lubrano
Sei persone associate al clan Ligato-Lubrano sono state invitate a comparire davanti al giudice per un processo immediato, accusate di aver tentato e portato a termine un’estorsione nei confronti di un gioielliere legata a un debito familiare. Le accuse coinvolgono anche l’uso di minacce e modalità mafiose nel tentativo di ottenere denaro. La vicenda si inserisce in un procedimento che coinvolge altri membri del gruppo criminale.
Sarà processo per 6 fedelissimi del clan Ligato-Lubrano accusati di estorsione tentata e consumata in concorso aggravata dal metodo mafioso. Si tratta di Giovanni Di Gaetano detto Giannino o’ napulitan, 66enne di Pastorano;Luigi Messuri, 55enne di Pastorano; Michele Del Core, 41enne di Capua ma.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Quel debito di cocaina da 32mila euro: sei persone a giudizio immediato per droga ed estorsioniTempo di lettura: 3 minutiUn’organizzazione dedita al traffico di cocaina tra Napoli e il Sannio finirà direttamente a processo.
Leggi anche: Maltrattamenti e minacce ai genitori per ottenere denaro: disposto giudizio immediato