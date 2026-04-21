Minacce a gioielliere per un debito di famiglia giudizio immediato per i fedelissimi del clan Ligato-Lubrano

Sei persone associate al clan Ligato-Lubrano sono state invitate a comparire davanti al giudice per un processo immediato, accusate di aver tentato e portato a termine un’estorsione nei confronti di un gioielliere legata a un debito familiare. Le accuse coinvolgono anche l’uso di minacce e modalità mafiose nel tentativo di ottenere denaro. La vicenda si inserisce in un procedimento che coinvolge altri membri del gruppo criminale.