Brutta notizia per Milo Infante | proprio sul più bello finisce tutto! Ecco la decisione assurda della Rai

Una notizia inattesa riguarda Milo Infante e il suo programma su Rai 2. Dopo un periodo di crescita e successo, la rete ha deciso di modificare il palinsesto, interrompendo la trasmissione. La decisione arriva proprio quando il format aveva ottenuto un buon riscontro di pubblico, lasciando molti spettatori senza la possibilità di seguire più il conduttore. La scelta ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Proprio nel momento in cui tutto sembra andare per il verso giusto, arriva una frenata improvvisa. Il successo crescente di Milo Infante con il suo programma pomeridiano aveva acceso i riflettori su Rai 2, ma una decisione di palinsesto è pronta a cambiare le carte in tavola. Una pausa forzata che spiazza, soprattutto alla luce degli ottimi risultati raggiunti nelle ultime settimane. La Rai sospende Ore 14 di Milo Infante, ma c’è un motivo: ecco quale. Negli ultimi giorni Ore 14 ha registrato numeri in costante crescita, arrivando a superare il milione di telespettatori e sfiorando il 10% di share, complice anche l’attenzione su casi di cronaca molto seguiti.🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Brutta notizia per Milo Infante: proprio sul più bello, finisce tutto! Ecco la decisione assurda della Rai Notizie correlate Milo Infante, brutta notizia per lui e il suo pubblico: decisione della RaiIl ritorno in onda dopo una lunga pausa avrebbe dovuto rappresentare un momento di rilancio. Leggi anche: Milo Infante e Bruno Vespa, la polemica continua con "l'invito ai telespettatori di Rai 2 a restare su Rai 2" Tutti gli aggiornamenti Milo Infante, Ore 14 chiude sul più bello: stop lunghissimo dopo il boom d’ascoltiIl conduttore si gode l’impennata dei dati Auditel grazie al caso Garlasco, ma a breve sarà costretto a lunga pausa: perché e quando torna in onda ... libero.it Garlasco in Tv, Milo Infante svela perché il silenzio di Sempio può metterlo a rischio: Attenzione a quello che diranno i PM senza risposteOre 14 ha dedicato uno spazio al caso Garlasco martedì 5 maggio 2026, con focus sulla posizione di Andrea Sempio e su quello che può accadere a breve ... libero.it