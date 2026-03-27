In Rai si sono registrate tensioni tra conduttori e programmi, con Bruno Vespa che ha rivolto un appello durante una puntata di Porta a Porta, accusando una trasmissione su Rai 2 di sovrapporsi al suo spazio. Nella stessa occasione, Milo Infante ha commentato la situazione, contribuendo a creare un clima di discussione interna alla rete.

Tira aria di polemica in Rai. Bruno Vespa ha lanciato un appello alla rete, nel corso di Porta a Porta, puntando il dito contro una “trasmissione su Rai 2” che sarebbe colpevole di sovrapporsi alla sua. Non ha fatto nomi né cognomi, scatenando in un primo momento diverse ipotesi, ma le parole di Milo Infante a Ore 14 Sera hanno tutto il sapore di una risposta diretta al collega. L’attacco di Bruno Vespa. Tutto è cominciato mercoledì 25 marzo quando, a Porta a Porta, Bruno Vespa ha tenuto a condividere con la Rai e con il suo pubblico una “cortese preghiera”: Prima di dare la pubblicità, un piccolo disturbo. Una cortese, sottomessa preghiera ai responsabili di quest’azienda perché facciano rispettare le regole. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Polemica in Rai, la “cortese preghiera” di Bruno Vespa e le parole di Milo Infante: cosa è successo

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