Un video pubblicato dall'UNICEF mostra l'attrice e ambasciatrice dell'organizzazione che parla della maternità. Nel filmato, spiega le sue esperienze di genitore, evidenziando momenti di affetto e difficoltà. Il video si intitola “My Parenting Journey” e si concentra sul rapporto tra genitori e figli, con immagini e parole che raccontano il percorso di crescita e le sfide quotidiane.

L’attrice e ambasciatrice UNICEF racconta la maternità nel video “My Parenting Journey”: tra amore, sfide e sostegno ai genitori. Millie Bobby Brown, Goodwill Ambassador dell’UNICEF, ha condiviso alcune riflessioni personali sui suoi primi passi come neomamma in occasione dell’inizio del Mese della genitorialità a giugno. Nel video – pubblicato su Instagram nell’ambito della serie dell’UNICEF “My Parenting Journey”, che raccoglie conversazioni spontanee sulla realtà della vita genitoriale – Brown parla delle gioie, delle sfide e delle sorprese legate al diventare madre, riflettendo sull’amore travolgente che prova per sua figlia, sulla responsabilità della genitorialità e sull’importanza di poter contare su persone a cui rivolgersi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Millie Bobby Brown mamma: il video UNICEF sulla genitorialità

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Millie Bobby Brown & UNICEF

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