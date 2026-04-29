Millie Bobby Brown e le sue unghie perfette in Enola Holmes 3 scatenano i commenti ironici online

Le immagini del terzo episodio della serie dedicata alla sorella di Sherlock Holmes sono diventate rapidamente virali sui social media. Tuttavia, molti utenti hanno commentato principalmente sui dettagli estetici, in particolare sulle unghie di uno dei personaggi interpretati dall’attrice protagonista. La discussione si è concentrata su questo aspetto, dando origine a commenti ironici e meme condivisi online. La pubblicazione delle foto ha attirato l’attenzione di un pubblico ampio e variegato.

Le foto del terzo film delle avventure della sorella di Sherlock Holmes 3 sono diventate virali, ma per un motivo inaspettato. Netflix ha condiviso online le prime immagini di Enola Holmes 3, annunciando inoltre la data di uscita fissata a luglio, ma molti fan sono rimasti colpiti principalmente da un dettaglio particolare e bizzarro: le unghie finte della protagonista. Le foto che ritraggono Millie Bobby Brown svelano infatti che sul set del film non sembra sia stata data particolare attenzione al periodo storico in cui si svolgono gli eventi. Le unghie finte di Millie Il film Enola Holmes 3, come i precedenti, è tratto dai romanzi scritti da Nancy Springer e vedono impegnata la star di Stranger Things nel ruolo della .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Millie Bobby Brown e le sue unghie perfette in Enola Holmes 3 scatenano i commenti ironici online Notizie correlate Millie Bobby Brown promessa sposa di Louis Partridge nelle prime foto di Enola Holmes 3Il terzo film della serie con protagonista la star di Stranger Things arriverà su Netflix questa estate e si preannunciano grandi novità... Millie Bobby Brown, Netflix cancella il suo film sulle Olimpiadi per "divergenze creative"A Hollywood, non sempre le storie più forti arrivano fino allo schermo e vale anche se nel cast spiccano attori di punta come Millie Bobby Brown, con... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Enola Holmes 3, ecco la data d'uscita! Tornano Millie Bobby Brown ed Henry Cavill; ‘Enola Holmes 3’, le prime immagini del film con Millie Bobby Brown; Millie Bobby Brown e le sue unghie perfette in Enola Holmes 3 scatenano i commenti ironici online; Millie Bobby Brown torna su Netflix con un dramma storico diretto dal regista di Il discorso del re. Millie Bobby Brown e le sue unghie perfette in Enola Holmes 3 scatenano i commenti ironici onlineLe foto del terzo film delle avventure della sorella di Sherlock Holmes 3 sono diventate virali, ma per un motivo inaspettato. Netflix ha condiviso online le prime immagini di Enola Holmes 3, ... movieplayer.it Enola Holmes 3, le prime foto e la data di uscita della serie tv con Millie Bobby BrownLeggi su Sky TG24 l'articolo Enola Holmes 3, le prime foto e la data di uscita della serie tv con Millie Bobby Brown ... tg24.sky.it Enola (Millie Bobby Brown) e Tewkesbury (Louis Partridge) riusciranno a sposarsi Netflix ha condiviso otto nuove foto di Enola Holmes 3, questa volta diretto da Philip Barantini, che debutterà su Netflix il 1° luglio. "L'avventura porta la detective Enola Holmes - facebook.com facebook Millie Bobby Brown in una nuova immagine da Enola Holmes 3 rilasciata in esclusiva da People Magazine. x.com