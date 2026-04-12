Millie Bobby Brown Netflix cancella il suo film sulle Olimpiadi per divergenze creative

Netflix ha deciso di cancellare il suo film sulle Olimpiadi, citando divergenze creative come motivo principale. La pellicola avrebbe dovuto raccontare una storia legata allo sport e avrebbe coinvolto tra gli attori principali una giovane attrice molto nota. La decisione di interrompere il progetto è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle cause di questa scelta. La produzione era in fase avanzata prima della cancellazione.

A Hollywood, non sempre le storie più forti arrivano fino allo schermo e vale anche se nel cast spiccano attori di punta come Millie Bobby Brown, con un nuovo film che prometteva intensità e memoria sportiva. Il film olimpico Perfect, con protagonista Millie Bobby Brown, è stato cancellato dopo l'uscita dell'attrice dal progetto per divergenze creative. La pellicola avrebbe raccontato la storia della ginnasta Kerri Strug, simbolo delle Olimpiadi di Atlanta 1996. Un progetto ambizioso interrotto sul più bello C'era una storia potente pronta per essere raccontata, e c'era un volto capace di darle voce. Il progetto Perfect, sviluppato per Netflix, puntava a trasformare uno dei momenti più iconici della storia olimpica in un racconto cinematografico.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Millie Bobby Brown, Netflix cancella il suo film sulle Olimpiadi per "divergenze creative" Millie Bobby Brown sorprende con il suo nuovo bobL'attrice ha iniziato l'anno dicendo addio alle sue lunghezze e optando per un bel caschetto mosso. Chi è Kerri Strug, la ginnasta che sarà interpretata da Millie Bobby Brown nel film biografico PerfectUna questione di disciplina Nata il 19 novembre 1977 a Tucson, in Arizona, Kerri Strug crescet5r in un ambiente profondamente orientato allo sport.