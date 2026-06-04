Milei punta all’AI | piano per creare società non umane in Argentina

Notizia in breve

Un politico argentino ha annunciato un piano per sviluppare società non umane basate sull’intelligenza artificiale nel paese. L’obiettivo è incentivare le aziende tecnologiche offrendo vantaggi fiscali. Sono state sollevate domande sulla responsabilità legale di algoritmi autonomi e su come queste nuove strutture societarie influenzeranno il quadro giuridico e fiscale locale.