Il ministro argentino ha annunciato l’obiettivo di raggiungere 50 miliardi di dollari di esportazioni nel settore energetico e minerario. Nel frattempo, il piano del candidato presidenziale prevede di generare 512 miliardi di dollari di esportazioni totali entro il 2035. Questi dati sono stati comunicati in un contesto di strategie economiche per lo sviluppo del paese.

? Cosa sapere Il ministro Caputo punta su 50 miliardi di dollari di export energetico e minerario.. Il piano di Milei mira a generare 512 miliardi di dollari entro il 2035.. Caputo respinge le ipotesi di recessione in Argentina oggi, proiettando un incremento delle esportazioni di 50 miliardi di dollari l’anno grazie ai settori energetico e minerario. Nonostante i segnali di contrazione dell’attività economica, che ha registrato un calo del 2,1% rispetto all’anno precedente, e un aumento mensile dell’inflazione pari al 3,4%, il ministro dell’Economia ha ribadito la solidità del piano economico adottato dal governo di Milei. La strategia si...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Argentina: il piano di Milei punta su 50 miliardi di export

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