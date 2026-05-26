Il piano prevede investimenti tecnologici per un miliardo di dollari, con agevolazioni fiscali rivolte a diversi settori. Le agevolazioni più vantaggiose saranno riservate alle aree tecnologiche considerate prioritarie. La soglia di un miliardo di dollari potrebbe influenzare le medie imprese locali, che potrebbero accedere a incentivi fiscali se gli investimenti rientrano in questa cifra. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di assegnazione o sugli effetti specifici per le imprese di dimensioni medie.

? Punti chiave Quali settori tecnologici riceveranno le agevolazioni fiscali più vantaggiose?. Come influirà la soglia di un miliardo sulle medie imprese locali?. Perché lo Stato accetta di rinunciare alle ritenute sulle esportazioni?. Chi trarrà vantaggio dalle garanzie sulla sicurezza giuridica dei capitali?.? In Breve Aliquota reddito al 15% e tasse sui dividendi ridotte al 3,5%.. Esenzione totale dalle ritenute sulle esportazioni per cinque anni di validità.. Soglia minima di ingresso fissata a un miliardo di dollari per investitori.. Rischio squilibrio tra settori tecnologici e resto del tessuto produttivo nazionale.. Il governo Milei ha presentato oggi in Parlamento un nuovo progetto di legge per il regime di incentivi ai grandi investimenti denominato Super-Rigi, con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo tecnologico nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Argentina: piano Milei per grandi investimenti tecnologici da 1 miliardo

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¿LA ARGENTINA DE MILEI VUELA: QUÉ ES LA ECONOMÍA DE 3 VECES 100 MIL MILLONES

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