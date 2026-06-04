Milano visita a sorpresa di Ilaria Salis al CPR di via Corelli | Situazione igienico-sanitaria aberrante
Un eurodeputato ha visitato senza preavviso il Centro di permanenza per i rimpatri in via Corelli a Milano. Durante il sopralluogo, ha descritto le condizioni igienico-sanitarie come “aberranti”. La visita è stata effettuata in modo improvviso, senza annunci ufficiali, e si è concentrata sulla situazione delle strutture e delle condizioni di vita dei migranti presenti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Sopralluogo dell’eurodeputata nel centro per i rimpatri. Visita non annunciata al Centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli, a Milano, da parte di Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra. L’obiettivo del sopralluogo era verificare direttamente le condizioni di vita delle persone trattenute nella struttura in attesa di espulsione. Al termine della visita, Salis ha espresso forti critiche nei confronti del sistema dei CPR, definendolo “disumano” e sottolineando la necessità di portare all’attenzione pubblica la situazione vissuta dai migranti trattenuti. Le criticità riscontrate all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Milano, visita a sorpresa di Salis al Cpr di via Corelli: Condizioni igienico-sanitarie aberranti
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