Milano visita a sorpresa di Ilaria Salis al CPR di via Corelli | Situazione igienico-sanitaria aberrante

Notizia in breve

Un eurodeputato ha visitato senza preavviso il Centro di permanenza per i rimpatri in via Corelli a Milano. Durante il sopralluogo, ha descritto le condizioni igienico-sanitarie come “aberranti”. La visita è stata effettuata in modo improvviso, senza annunci ufficiali, e si è concentrata sulla situazione delle strutture e delle condizioni di vita dei migranti presenti.