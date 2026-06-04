Milano Ilaria Salis visita a sorpresa il Cpr di via Corelli | Condizioni igienico-sanitarie aberranti

Da lapresse.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un eurodeputato di Alleanza Verdi e Sinistra ha visitato a sorpresa il Centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli a Milano. Durante la visita, ha denunciato condizioni igienico-sanitarie definite “aberranti” all’interno della struttura, che ospita migranti irregolari in attesa di espulsione. La visita è stata fatta senza preavviso per verificare direttamente le condizioni dei detenuti.

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Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, ha visitato a sorpresa il Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di via Corelli a Milano per verificare le condizioni dei migranti irregolari in attesa di espulsione. “La ragione di questa visita è sicuramente verificare quelle che sono le condizioni in cui si trovano i Cpr oggi in Italia per denunciare non solo le condizioni ma anche questo sistema assolutamente disumano della detenzione amministrativa”, ha spiegato l’europarlamentare a margine del sopralluogo. “Le condizioni igienico-sanitarie sono aberranti, i servizi igienici sono insufficienti rispetto al numero di trattenuti e nel blocco D non ci sono docce funzionanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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