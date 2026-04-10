Ispezione al Cpr di via Corelli a Milano parte la diffida al sindaco Sala | Va chiuso è un luogo disumano
Dopo un'ulteriore ispezione al Cpr di via Corelli a Milano, è stata inviata una diffida al sindaco Beppe Sala. L'atto chiede la chiusura del centro, che è stato descritto come un luogo disumano, dove le persone vengono trattate come animali. La richiesta si basa sui risultati emersi durante le verifiche condotte all’interno della struttura. La questione ha suscitato attenzione tra coloro che monitorano le condizioni dei centri di accoglienza e detenzione.
Dopo l'ennesima ispezione all'interno del Cpr di via Corelli a Milano, è stata inviata una nuova diffida al sindaco Beppe Sala per chiedere la chiusura del Centro perché ritenuto un luogo "disumano" dove "le persone sono trattate come animali". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Ingoiano lamette per uccidersi”: il racconto di un soccorritore che è entrato nel Cpr di via Corelli a Milano
Leggi anche: Chiuso da 30 mesi lo sportello del garante al Cpr di Ponte Galeria: “Migranti senza tutele”
Si parla di: Check Point rileva una falla nella sicurezza di ChatGPT.
Ispezione al Cpr di via Corelli a Milano, parte la diffida al sindaco Sala: Va chiuso, è un luogo disumanoDopo l'ennesima ispezione all'interno del Cpr di via Corelli a Milano, è stata inviata una nuova diffida al sindaco Beppe Sala per chiedere la chiusura ... fanpage.it
Milano, nuova diffida per la chiusura del CPR di via CorelliA seguito di una nuova ispezione svolta questa mattina al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di via Corelli, Cecilia Strada, europarlamentare, Onorio Rosati, Luca Paladini e Paolo Romano, consiglie ... meltingpot.org