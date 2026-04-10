Ispezione al Cpr di via Corelli a Milano parte la diffida al sindaco Sala | Va chiuso è un luogo disumano

Dopo un'ulteriore ispezione al Cpr di via Corelli a Milano, è stata inviata una diffida al sindaco Beppe Sala. L'atto chiede la chiusura del centro, che è stato descritto come un luogo disumano, dove le persone vengono trattate come animali. La richiesta si basa sui risultati emersi durante le verifiche condotte all’interno della struttura. La questione ha suscitato attenzione tra coloro che monitorano le condizioni dei centri di accoglienza e detenzione.