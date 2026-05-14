Recentemente sono stati segnalati messaggi di truffa che coinvolgono gli utenti dei mezzi pubblici, in particolare attraverso SMS che richiedono pagamenti di una “spesa di gestione” di 1,50 euro. Questi messaggi spesso presentano ripetizioni e testi poco chiari, generando sospetti tra i passeggeri. L’azienda di trasporto locale ha avvisato che si tratta di tentativi di frode, invitando a prestare attenzione e a non fornire dati personali o bancari. La comunicazione ufficiale consiglia di ignorare eventuali richieste sospette di questo tipo.

Milano – Informa Atm Informa. Attento, fermo: in effetti è strano. Perché questa ripetizione a inizio messaggio? Possibile che il cervellone informatico ‘sparamessaggi’ non sia in grado di inviare un sms sintatticamente decente? E però il resto forse torna, o quasi. Errore Tap-Out, cioè una cattiva lettura della carta di credito al tornello in uscita del metrò: può essere. E quell’invito: salda le spese di gestione. Se il sistema NFC per il contactless s’è perso la “strisciata”, forse mi chiedono di riparare alla svista. Ma no, impossibile. e poi: cosa sarebbero queste spese di gestione da 1.50 euro? E perché mai dovrei affrettarmi a saldare il conticino in ‘30 min’ per evitare l’addebito massimo? E a quanto ammonta questo massimo addebito? Sì, d’accordo: è una truffa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffa sms Atm, la trappola del ‘Tap Out’ e la richiesta di ‘spese di gestione’ da 1,50 euro: guida ai passeggeri

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