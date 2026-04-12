Truffa via SMS | finti operatori rubano 23mila euro a una donna

Due uomini sono stati denunciati dai Carabinieri di Poggio Renatico per aver truffato una donna di 42 anni, sottraendole circa 23 mila euro attraverso un raggiro via SMS. Uno dei presunti responsabili risiede in provincia di Taranto, mentre l’altro è dell’area agrigentina. La vittima ha ricevuto messaggi fasulli che la hanno indotta a credere di dover compiere pagamenti a fronte di un presunto problema, portando così alla perdita di una somma significativa di denaro.

Due uomini, un residente in provincia di Taranto e uno dell’area agrigentina, sono stati denunciati dai Carabinieri della stazione di Poggio Renatico dopo aver orchestrato un sofisticato raggiro telematico ai danni di una donna di 42 anni. Lo scorso ottobre, la vittima, residente nel territorio ferrarese, è stata svuotata dei propri risparmi attraverso sette bonifici fraudolenti, per un totale di quasi 23mila euro, manipolata da falsi operatori che simulavano un attacco informatico al suo conto corrente. La trappola digitale tra smishing e manipolazione psicologica. Tutto ha avuto inizio con un messaggio inviato sul cellulare della quarattreenne, una tecnica di smishing che presentava l’apparente autenticità di una comunicazione ufficiale del suo istituto di credito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa via SMS: finti operatori rubano 23mila euro a una donna Truffa da 1,5 milioni di euro: finti operatori bancari svuotavano i conti delle vittimeTruffavano ignari cittadini spacciandosi per operatori bancari, poi una volta fatti cadere nel raggiro gli svuotavano i conti correnti. Finti corrieri rubano medicinali destinati a pazienti affetti da Alzheimer: truffa da 8 milioni di euroNel pomeriggio del 12 febbraio a Ercolano alcuni malviventi hanno rubato quattro bancali di medicinali destinati a pazienti affetti da Alzheimer e...