Il mercato azionario di Milano ha chiuso la giornata con un aumento dello 0,2% il 27 aprile, sostenuto principalmente dalle banche e dal settore della difesa. Lo spread tra BTP e Bund si è attestato a 79 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,80%. Questi dati evidenziano un incremento di alcune componenti chiave del listino e delle quotazioni dei titoli di stato italiani.

? Cosa sapere Milano sale dello 0,2% il 27 aprile trainata da banche e Leonardo.. Spread Btp-Bund a 79 punti con rendimento decennale italiano al 3,80%.. A Piazza Affari il listino Milano segna un incremento dello 0,2% in questa sessione di lunedì 27 aprile 2026, trainato dalla tenuta del comparto bancario e dai movimenti nel settore della difesa. Il mercato ha reagito con una spinta positiva ai titoli finanziari, dove Banco Bpm ha registrato un avanzamento dell’1%, seguito da acquisti su Bper con un +0,9%, Unicredit (+0,8%) e Intesa (+0,5%). In un contesto di maggiore dinamismo, Leonardo ha guadagnato l’1% a seguito di una promozione ricevuta da Moody’s.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano sale: banche e difesa trascinano il listino in borsa

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