Borsa | banche e Nexi trascinano il listino sale lo spread a 76 punti

Oggi la Borsa ha registrato un aumento guidato dalle quotazioni di alcune banche e di Nexi, mentre lo spread tra il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni e i bund tedeschi si è ampliato a 76 punti. Il calo delle azioni bancarie e di Nexi ha contribuito a questa variazione, influendo sul differenziale di rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,85 per cento.

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? Punti chiave Perché il calo di Nexi e delle banche spinge lo spread?. Come influirà il rendimento del decennale al 3,85% sui risparmi?. Quali titoli del lusso stanno trascinando verso il basso il listino?. Perché il settore energetico sta resistendo alla correzione bancaria?.? In Breve Unicredit e Bper calano del 2,1%, Mediobanca -1,6% e Mps -1,1%. Stellantis -2,4%, Ferrari -2,1%, Amplifon -2,2% e Moncler -1,9%. Tenaris +1,5%, Saipem +0,8% ed Eni +0,3% trainano il settore energetico. Rendimento decennale italiano al 3,85% con spread a 76 punti base.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta al 1,2% contrasta la volatilità bancaria e lo spread a 76 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa: banche e Nexi trascinano il listino, sale lo spread a 76 punti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Milano sale: banche e difesa trascinano il listino in borsa Borsa: Milano si consolida a +1%, lo spread sale a 81 punti baseLa Borsa di Milano si consolida e allunga il passo, rispetto al resto dei listini europei che proseguono debole. Argomenti più discussi: Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib vede la fine della guerra e chiude in rialzo del 2,3%. Vola Prysmian, in rosso Ferrari; Nexi, nel primo trimestre in crescita ricavi (+1%) ed Ebitda (+2,6%). Guidance confermata; Borsa: Milano in rialzo con le banche, corre Stm; Borsa: Milano apre a +0,38%, sale Nexi, tonfo di Campari dopo i conti. Dividendi in Italia: Ha senso questa strategia o è un suicidio fiscale? reddit Come vanno i conti di Nexi e cosa si dice in BorsaConti oltre le attese, margini in crescita e dividendo più ricco. Titolo su in Borsa. Mingrone rilancia sfida dei pagamenti digitali in Europa ... startmag.it