Il Milano Blues Festival si svolge al Parco Chiesa Rossa per tre giorni, concludendosi il 21 giugno con un concerto di Treves. La manifestazione propone musica blues, un genere nato nelle piantagioni di cotone dell’America del Sud e diffusosi in tutto il mondo. La kermesse offre spettacoli e live musicali dedicati al blues, celebrando le sue origini e la sua evoluzione nel tempo.

Le vie del blues sono infinite. Il genere è nato nelle piantagioni di cotone dell’America del Sud, dove i neri schiavizzati intonavano malinconiche melodie, ma poi è giunto in ogni parte del mondo. A Milano, negli anni Ottanta, varie edizioni del “Milano Blues Festival“ si sono svolte all’Arco della Pace. Dopo anni di assenza, il “Milano Blues Festival“ torna per tre giorni – il 19, 20 e 21 giugno – e per tre estati consecutive – 2026, 2027 e 2028 – al Parco Chiesa Rossa, un’area verde in cui ci sono la Chiesetta che dà il nome al quartiere alla periferia sud della città e la biblioteca comunale in un’ex cascina in cui la leggenda racconta che Napoleone abbeverò i suoi cavalli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La musica al Parco Chiesa Rossa “Milano Blues Festival“ per 3 giorni. Gran finale il 21 giugno con Treves

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