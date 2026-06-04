I militari della Guardia di Finanza di Milano sono entrati in Comune, alla Soprintendenza delle Belle arti e all'Agenzia del Demanio, per richiedere documenti riguardanti gli spazi commerciali in Galleria. La visita si è svolta con un ordine di esibizione di atti. I controlli sono stati condotti dal Gruppo spesa pubblica del Nucleo di Polizia tributaria e si sono concentrati su eventuali irregolarità legate alla gestione di tali spazi.

Milano, 4 giugno 2026 – I militari del Gruppo spesa pubblica del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano si sono presentati ieri in Comune, oltre che alla Soprintendenza delle Belle arti e all'Agenzia del Demanio con un ordine di esibizione di atti. Lo riferisce oggi il Corriere della Sera. Da quel che si è appreso, si tratterebbe "di atti sulle concessioni alla maison Dior e alla maison Montblanc per i loro negozi in Galleria, e di pratiche amministrative per gli eventi che con installazioni di grande impatto nel e sul palazzo della Rinascente (in Galleria Vittorio Emanuele accanto al Duomo) hanno lanciato un mese fa il film 'Michael ' su Michael Jackson, e due mesi fa il film 'Il Diavolo veste Prada 2'". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, spazi commerciali in Galleria: la Guardia di Finanza in Comune alla ricerca di documenti

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Bellissimo albero di Natale in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano

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