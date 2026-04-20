Guardia di finanza | maxi operazione contro la pirateria audiovisiva nelle attività commerciali

La Guardia di Finanza ha avviato una vasta operazione contro la pirateria audiovisiva nelle attività commerciali. Il Nucleo Speciale Beni e Servizi ha portato avanti controlli mirati sull’uso di sistemi di streaming illegali. L’intervento ha coinvolto numerose attività commerciali, con l’obiettivo di contrastare la diffusione di contenuti pirata attraverso piattaforme non autorizzate. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di verifica e repressione di pratiche illecite nel settore audiovisivo.

Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie prerogative di polizia economico-finanziaria, ha dato corso a un’importante azione di contrasto alla pirateria audiovisiva, focalizzando l’attenzione sull’utilizzo di sistemi illeciti di streaming all’interno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Guardia di Finanza, giro di vite sull’utilizzo illecito delle piattaforme streaming nelle attività commercialiFIRENZE – Il Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie prerogative di polizia economico-finanziaria, ha dato... Maxi operazione contro cybercrime e pirateriaMaxi operazione della Polizia in Italia e all’estero contro il cybercrime e la pirateria audiovisiva. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Maxi-frode del gasolio scoperta dalla finanza: 15 indagati e oltre 1 milione in beni sequestrati tra Rolex e Ferrari; Guardia di Finanza, maxi sequestro di prodotti contraffatti e non sicuri; Scoperti dalla Guardia di Finanza 1,5 chilometri di tessuti taroccati coi loghi dei più prestigiosi brand del lusso; Maxi operazione della Guardia di Finanza contro la contraffazione del lusso. Maxi operazione contro l’abusivismo della Guardia di Finanza di Colleferro: sequestrati oltre 13mila articoli pericolosiProsegue senza sosta l’attività di contrasto all’abusivismo commerciale da parte della Guardia di Finanza di Roma. I Finanzieri del Comando Provinciale, ... castellinotizie.it Guardia di Finanza, maxi sequestro di prodotti contraffatti e non sicuriNell’ambito di un piano d'intervento di contrasto della criminalità economica, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito ispezioni e controlli mirati presso quattro importa ... newsrimini.it Accertamenti della Guardia di finanza di #Gallarate. Recupera 36 milioni di crediti d’imposta - facebook.com facebook Il 18 aprile, nella splendida cornice della Piazza d’Armi presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L’Aquila, gli Allievi Marescialli del 97° Corso “Cervino III” hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana. x.com