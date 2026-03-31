Stadio San Siro perquisizioni della guardia di finanza in Comune Milano e società M-I srl

La Guardia di finanza di Milano sta eseguendo perquisizioni e sequestri probatori presso il Comune di Milano, la società M-I S.r.l. e nove persone indagate, oltre a un soggetto terzo non coinvolto nelle indagini. Le operazioni riguardano i locali dello stadio San Siro e sono state avviate in seguito a un decreto di perquisizione locale emesso dalle autorità competenti.

La Guardia di finanza di Milano sta eseguendo un decreto di perquisizione locale, con contestuale sequestro probatorio, nei confronti di nove indagati, di un soggetto terzo persona fisica non indagato e dei locali della società concessionaria dello stadio di San Siro ‘G. Meazza’ di Milano, la M-I s.r.l. di Milan e Inter. Le indagini, delegate dalla locale autorità giudiziaria, riguardano la compravendita del compendio immobiliare della grande funzione urbana (G.F.U.) ‘San Siro’, comprensivo dello Stadio ‘G. Meazza’, conclusa con l’aggiudicazione ai due club meneghini Inter e Milan. Questo articolo Stadio San Siro, perquisizioni della guardia di finanza in Comune Milano e società M-I s. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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