Milano si accende | musica e sport al Party Like a Deejay

Notizia in breve

Sabato sera, l'Arco della Pace a Milano ospiterà concerti live con artisti locali e nazionali, coinvolgendo diversi generi musicali. Nel frattempo, il Parco Sempione subirà modifiche grazie a una nuova collaborazione tra il Comune e altri soggetti, che prevedono interventi di riqualificazione e miglioramenti degli spazi verdi. L'evento musicale e le iniziative nel parco sono parte di un programma dedicato all'intrattenimento e alla promozione di attività sportive e culturali in città.