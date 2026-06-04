Milano si accende | musica e sport al Party Like a Deejay
Sabato sera, l'Arco della Pace a Milano ospiterà concerti live con artisti locali e nazionali, coinvolgendo diversi generi musicali. Nel frattempo, il Parco Sempione subirà modifiche grazie a una nuova collaborazione tra il Comune e altri soggetti, che prevedono interventi di riqualificazione e miglioramenti degli spazi verdi. L'evento musicale e le iniziative nel parco sono parte di un programma dedicato all'intrattenimento e alla promozione di attività sportive e culturali in città.
Chi parteciperà ai concerti live all'Arco della Pace sabato sera?. Come cambierà il Parco Sempione grazie alla nuova collaborazione comunale?. Quali artisti rap affronteranno il confronto tra pionieri e nuove leve?. Cosa si potrà sperimentare nella Virtual Zone con i visori tecnologici?.? In Breve Spettacolo 50 Linetti domani alle 21 presso le mura del Castello Sforzesco. Sabato ore 20.30 all'Arco della Pace con Annalisa, Giorgia e Pinguini Tattici Nucleari. Domenica ore 18 One Two One Two Celebration con Fabri Fibra ed Emis Killa. Domenica ore 16 Capital Live al Cortile delle Armi per i 30 anni di Radio Capital. Milano ospiterà la sesta edizione di Party Like a Deejay tra musica, sport e cultura urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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