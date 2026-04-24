Btp sotto pressione | lo spread vola a 81 punti per il rischio Hormuz

Nella giornata del 24 aprile 2026, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha raggiunto quota 81 punti base, segnando un aumento rispetto alle sessioni precedenti. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz sono alla base di questa salita, influenzando i rendimenti dei titoli di Stato italiani. La situazione geopolitica, quindi, si riflette sui mercati finanziari e sui premi richiesti dagli investitori.

? Cosa sapere Lo spread Btp-Bund sale a 81 punti base nella sessione del 24 aprile 2026.. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz spingono i rendimenti.. Lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi ha toccato quota 81 punti base nella sessione di apertura di questo venerdì 24 aprile 2026, spinto da un balzo del 3,84% dei rendimenti dei Btp benchmark a 10 anni. Il differenziale tra il debito del Belpaese e quello della Germania è salito bruscamente nelle prime fasi di scambio obbligazionario, portando la rendita media dei titoli italiani a un livello del 3,85%, mentre i Bund sono rimasti stabili al 3,04%. Questo scollamento riflette una pressione crescente sui titoli italiani proprio mentre il Paese si prepara alle ultime emissioni del mese di aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Btp sotto pressione: lo spread vola a 81 punti per il rischio Hormuz Notizie correlate Spread Btp-Bund a 81 punti base, rendimenti in crescita nel giorno dell’asta dei BtpL’ultima apertura della settimana dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è negativa. Spread Btp-Bund in calo a 95 punti, rendimenti sotto il 4%: cosa cambia per i BtpLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto sostanzialmente stabile, con una leggera riduzione rispetto all’apertura di ieri, anche nelle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cnpr forum, famiglie e imprese sotto pressione per i costi energetici; Mercati europei in stand-by; Milano scende con l'Europa. Occhi sui colloqui in Pakistan; Male Piazza Affari in sintonia con la debolezza degli altri Listini europei. Btp ancora pressione: rendimenti in rialzo, attesa per BceIn un finale di mese denso di annunci, con il trittico di aste in primo piano (oggi asta BTP Short – BTP€i, il 28 e il 29 aprile asta BOT e collocamento di medio-lungo), il mercato non perde di vista ... finanzaonline.com Il certificate sul BTP decennale che rende fino al 7,9% annuo protetto al 100%Capitale totalmente protetto e ritorno annuo del 7,9% lordo con base il rendimento del nostro BTP. Il certificate di BNP Paribas con ISIN XS3261308269, che si compra sotto la pari a 97 euro, ha come s ... it.investing.com La guerra in Iran non ha fermato il calo dello spread BTP-Bund: dopo il picco di marzo, il differenziale è tornato in area 70-75 punti. Per Unimpresa, se regge sotto quota 70 l’Italia può risparmiare fino a 7 miliardi sugli interessi nel 2026. x.com La guerra in Iran non ha fermato il calo dello spread BTP-Bund: dopo il picco di marzo, il differenziale è tornato in area 70-75 punti. Per Unimpresa, se regge sotto quota 70 l’Italia può risparmiare fino a 7 miliardi sugli interessi nel 2026. https://www.unimpresa.i facebook