Btp sotto pressione | lo spread sale a 82 punti con l’ombra dell’Iran

Nella giornata del 28 aprile 2026, lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi ha raggiunto gli 82 punti base. I rendimenti dei Btp sono saliti al 3,88%, influenzati dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran. La situazione geopolitica internazionale ha contribuito a mantenere sotto pressione i titoli italiani, con gli investitori attenti alle possibili conseguenze di questi sviluppi.

?? Cosa sapere Lo spread Btp-Bund sale a 82 punti base nella sessione del 28 aprile 2026. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran spingono i rendimenti dei titoli italiani al 3,88%. Lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi ha registrato un incremento di un punto base nella sessione di apertura di questo martedì 28 aprile 2026, portando il differenziale a 82 punti base mentre i rendimenti dei Btp toccano il 3,88%. Il mercato finanziico europeo sta attraversando una fase di tensione ne .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Btp sotto pressione: lo spread sale a 82 punti con l’ombra dell’Iran Notizie correlate Btp sotto pressione: lo spread vola a 81 punti per il rischio Hormuz? Cosa sapere Lo spread Btp-Bund sale a 81 punti base nella sessione del 24 aprile 2026. Lo spread tra Btp e Bund in avvio sale a 78,8 puntiLo spread tra Btp e Bund in avvio è in rialzo a 78,8 punti dai 76,3 della chiusura di ieri. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cnpr forum, famiglie e imprese sotto pressione per i costi energetici; Milano scende con l'Europa. Occhi sui colloqui in Pakistan; Milano cauta insieme alle altre Borse europee; Mercati europei in stand-by. Quando il BTP non batte l’inflazione: il caso 2035 tra perdita reale e prezzi sotto emissioneIl BTp 2035 in emissione all'asta di questa settimana si è rivelato una delusione per gli investitori che ci avevano scommesso all'inizio. investireoggi.it Btp ancora pressione: rendimenti in rialzo, attesa per BceIn un finale di mese denso di annunci, con il trittico di aste in primo piano (oggi asta BTP Short – BTP€i, il 28 e il 29 aprile asta BOT e collocamento di medio-lungo), il mercato non perde di vista ... msn.com #BTP lunghi Il tris di #obbligazioni molto seguito dagli investitori italiani 2053 /54 /55 È rimasto sotto 100 il 4.3% 2054 facebook