Milano Sala | Inchiesta Galleria? Farò riflessioni politiche

Un articolo di giornale ha portato il sindaco di Milano a dichiarare che, senza ulteriori dettagli, è difficile comprendere la situazione della galleria. Ha aggiunto che ci saranno riflessioni politiche, ma non ha specificato quando. La sua frase suggerisce che preferisce attendere ulteriori sviluppi prima di commentare pubblicamente. Nessuna altra informazione o dettaglio specifico è stato fornito sulla natura dell'inchiesta o sulle prossime mosse.

Home > Video > “Come sempre quando non sai nulla e leggi un articolo del giornale è difficile capire, dopodiché ci sono anche riflessioni politiche, che farò a tempo debito”. Lo ha detto sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del Comitato ordine e sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, in merito all’operazione della Guardia di Finanza nella sede di palazzo Marino in relazione agli spazi dati in concessione all’interno della Galleria Vittorio Emanuele. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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INCHIESTA GALLERIA, SALA: FARÒ RIFLESSIONI POLITICHE

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